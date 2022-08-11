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В «Филадельфии» рассматривают вариант с приобретением Дюрэнта

«Филадельфия» может включиться в борьбу за звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта. «По состоянию на начало этой недели высокопоставленные члены офиса «Сиксерс» были твердо настроены на взаимодействие с «Нетс» по переходу Дюрэнта», – информирует обозреватель SNY Йен Бегли.

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