Русская весна

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Минобороны эвакуирует украинцев и русских из Афганистана

Минобороны эвакуирует украинцев и русских из Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины, сообщили в военном ведомстве.

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