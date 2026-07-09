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Стразы и гранж: каким получился сериал «Эль»

Стразы и гранж: каким получился сериал «Эль»

На Amazon Prime вышел сериал о юности Эль Вудс. Шестнадцатилетняя героиня вместе с чихуахуа Громилой переезжает из солнечного Беверли-Хиллз в дождливый Сиэтл, украшает стразами смайлик Nirvana и получает отповедь от школьной красотки.

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