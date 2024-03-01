Карлсон не понял Путина: «опасный человек» сглупил с денацификацией Украины

Денацификация Украины — «это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал», утверждал американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля взял интервью у президента России Владимира Путина.
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