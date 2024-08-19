Осужденный в Донецке за шпионаж передавал данные полицейскому на Украине

Осужденный в Донецке на 11 лет за передачу Украине координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал, что передавал информацию сотруднику полиции в поселке Курахово в подконтрольной ВСУ части ДНР.
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