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Симоньян заявила, что сильно ограничивает себя в еде много лет

Симоньян заявила, что сильно ограничивает себя в еде много лет

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что её мама по-прежнему выглядит стройной якобы благодаря генетическим данным.

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