«А что я должна рассказать – как они это делали?» — Пугачева дала комментарий о беременности Орбакайте

Алла Борисовна, живя в России, была эталоном сарказма и колких шуток. Она умела отвечать прессе так, чтобы никого не обидеть, но и давала понять, что границы ее расставлены предельно четко и нарушать их нельзя ни в коем случае.
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