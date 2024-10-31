"Каникулы": меланхоличное кино о взрослых кризисах и детских драмах

В Москве прошла премьера драмеди «Каникулы» Анны Кузнецовой – 7 ноября фильм выйдет в прокат. Продюсерами картины выступили Наталья Дрозд и финн Юсси Рантамяки, которые вместе работали над Каннским хитом «Купе номер 6» – оператор Яни-Петтери Пасси тоже перешел в «Каникулы» из этого фильма.