"Каникулы": меланхоличное кино о взрослых кризисах и детских драмах

В Москве прошла премьера драмеди «Каникулы» Анны Кузнецовой – 7 ноября фильм выйдет в прокат. Продюсерами картины выступили Наталья Дрозд и финн Юсси Рантамяки, которые вместе работали над Каннским хитом «Купе номер 6» – оператор Яни-Петтери Пасси тоже перешел в «Каникулы» из этого фильма.
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