Можно ли в эти выходные, 1 и 2 июля, работать в огороде, посещать кладбище, убираться Елена Галицкая1 июля является одним из трех языческих праздников, известным как Ярилин день, посвященный славянскому божеству Яриле, символу весны и плодородия.