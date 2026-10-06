Путь к профессии: как проходит практика в колледжах и техникумах Севастополя

В севастопольских колледжах и техникумах подводят итоги первого месяца практических занятий. Те, кто в будущем станут строить корабли и ремонтировать механизмы, взяли в руки инструменты.
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