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Чем пахнет ночной кошмар: «Русские готовят массированный удар, вырубят всё — и Киев утонет в фекалиях»

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Комментарии
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людмила михайлик
Всё враги утонут в дерьме
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1 м.
Игорь Максаков
Чтобы не утонуть, они его съедят.
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1 м.