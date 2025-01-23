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Трамп призывает завершить СВО на Украине, грозится новыми санкциями

Трамп призывает завершить СВО на Украине, грозится новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп призывает Россию завершить СВО на Украине, угрожая новыми санкциями. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев критикует Трампа за непонимание украинского конфликта.

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