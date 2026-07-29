Минтруд РТ: Татарстан по уровню занятости входит в тройку лидеров в ПФО

По уровню занятости населения, который составляет почти 62%, Татарстан входит в тройку лидеров ПФО. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.
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