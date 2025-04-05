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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уэйн Гретцки: «Овечкин вдохновил многих детей в России играть в хоккей. Горжусь тем, что сравнялись по голам. И могу говорить, что у нас еще равенство»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках в лиге.

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