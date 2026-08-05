В Ноябрьске после протечки теплосети перекрыли участок на улице Ленина

В Ноябрьске на центральной улице Ленина из канализационных люков потекла вода. Протечку уже устранили, сообщили корреспонденту «Ямал-Медиа» в «СЕВЭНКО»В Ноябрьске на центральной улице Ленина из канализационных люков потекла вода.