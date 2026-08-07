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Количество пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллионов

Количество пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллионов

Количество пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллионов человек. По данным Социального фонда РФ, которые приводит РИА Новости, на учете в системе по состоянию на 1 июля 2026 числились 40,475 миллиона граждан, получающих пенсионные выплаты.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Всё это,увы, благие пожелания не реальные ни сейчас , ни в будущем.
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1 м.