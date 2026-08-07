Количество пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллионов человек. По данным Социального фонда РФ, которые приводит РИА Новости, на учете в системе по состоянию на 1 июля 2026 числились 40,475 миллиона граждан, получающих пенсионные выплаты.