Количество пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллионов человек. По данным Социального фонда РФ, которые приводит РИА Новости, на учете в системе по состоянию на 1 июля 2026 числились 40,475 миллиона граждан, получающих пенсионные выплаты.
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