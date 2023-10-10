Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 929 подписчиков

Стоимость автомобиля «Москвич 6» составит от 2,63 млн рублей: что это за машина

Стоимость автомобиля «Москвич 6» составит от 2,63 млн рублей: что это за машина

Будут предложены две версии – «Комфорт» и «Бизнес».Объявлена минимальная стоимость автомобиля «Москвич 6», без учета скидки за старый автомобиль в «трейд-ин» она составит от 2,63 млн рублей, сообщается на сайте завода-изготовителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх