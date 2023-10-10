Стоимость автомобиля «Москвич 6» составит от 2,63 млн рублей: что это за машина

Будут предложены две версии – «Комфорт» и «Бизнес».Объявлена минимальная стоимость автомобиля «Москвич 6», без учета скидки за старый автомобиль в «трейд-ин» она составит от 2,63 млн рублей, сообщается на сайте завода-изготовителя.