Прошедшей ночью над Тульской областью силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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