В Ростовской области задержали главу регионального минтранса Кушнарева и его зама

По предварительной информации, они задержаны при получении взятокВ Ростовской области задержали заместителя губернатора, главу минтранса региона Виталия Кушнарева и замминистра транспорта Дмитрия Мамелко.
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