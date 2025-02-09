«Гранд тур» по Азии: «Аврора» покажет португальский хит Каннского кинофестиваля

В центре сюжета – романтичная, меланхоличная и стилистически запутанная история о любви 11 февраля в кинотеатре «Аврора» состоится премьера нестандартного роуд-муви «Гранд тур» (18+) режиссера Мигеля Гомеша.
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