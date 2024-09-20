Еврокомиссия планирует выделить 10 млрд евро помощи пострадавшим от наводнения странам

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании фонда в размере 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США) для поддержки государств-членов ЕС, пострадавших от наводнений, вызванных ураганом «Борис».
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