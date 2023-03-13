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Похудевшая актриса Ирина Пегова встревожила своих поклонников

Похудевшая актриса Ирина Пегова встревожила своих поклонников

Актриса Ирина Пегова опубликовала в соцсетях новые фото. Подписчики в комментариях обратили внимание на то, как сильно похудела артистка, передает портал «7 Дней.

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