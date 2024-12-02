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Закон, порядок, государство

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Вновь сформированной 91-й отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения ВДВ вручено Боевое знамя

Вновь сформированной 91-й отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения ВДВ вручено Боевое знамя

Заместитель командующего ВДВ генерал-майор Нариман Тимергазин зачитал Грамоту Президента Российской Федерации и вручил знамя командиру отдельной мобильной бригады МТО полковнику Евгению Хохлову.

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