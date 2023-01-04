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«Барселона» впервые с 2002 года пропустила три гола от клуба 3-й лиги в матче Кубка Испании

«Барселона» впервые за 20 лет трижды пропустила от клуба 3-й лиги в Кубке Испании. В матче 1/16 финала Кубка Испании «Интерсити», выступающий в 3-м дивизионе, забил «Барселоне» 3 мяча.

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