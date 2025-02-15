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Делает ли ИИ нас глупее? Возможно, по мнению одной из крупнейших в мире компаний ИИ

ИИ упрощает задачи, но снижает ли критическое мышление? Исследование Microsoft показало: доверие к ИИ уменьшает анализ его результатов, а уверенные в себе люди проверяют их тщательнее.

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