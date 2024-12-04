Психологи раскрыли черты характера «крутых» людей

Специалист Йельского университета по когнитивным наукам Бреанна К. Нгуен и психолог из Бейлорского университета Майкл Принцинг провели совместное исследование, в котором раскрыли черты характера, делающие людей «крутыми» в глазах других.
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