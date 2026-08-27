Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Бриер и Селестино, Литенко и Рыженков выступят с ритм-танцами

28 августа фигуристы покажут ритм-танцы на втором этапе Гран-при среди юниоров в Риге. Гран-при среди юниоров 2-й этап Рига, Латвия Танцы на льду Ритм-танец Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
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