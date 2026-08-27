НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Бриер и Селестино, Литенко и Рыженков выступят с ритм-танцами

28 августа фигуристы покажут ритм-танцы на втором этапе Гран-при среди юниоров в Риге. Гран-при среди юниоров 2-й этап Рига, Латвия Танцы на льду Ритм-танец Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии