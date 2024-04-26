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Царьград

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Гитарист Левшин: Игорь Николаев не поддержал Пугачеву и отказался выступать в Чернобыле

Гитарист Левшин: Игорь Николаев не поддержал Пугачеву и отказался выступать в Чернобыле

Друг Примадонны вспомнил о гастролях в «зону отчуждения».Заслуженный артист России Александр Левшин, долгие годы проработавший в коллективе Аллы Пугачевой гитаристом, вспомнил о гастролях в чернобыльскую «зону отчуждения» в 1986 году.

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