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Elisa против Эстонии: крупнейший финский оператор связи требует компенсации за замену оборудования Huawei

Elisa против Эстонии: крупнейший финский оператор связи требует компенсации за замену оборудования Huawei

Крупнейший финский оператор связи Elisa подал в суд на Эстонию, требуя компенсации затрат на замену оборудования китайской компании Huawei в своих сетях.

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