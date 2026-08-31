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Мировое обозрение

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"Англия всегда была, есть и будет нашим врагом": почему Россия видит в Великобритании своего главного противника

"Англия всегда была, есть и будет нашим врагом": почему Россия видит в Великобритании своего главного противника

Противостояние России и Великобритании, насчитывающее более века, снова вышло на первый план. Москва всё громче называет Лондон врагом и даже говорит о нём как о законной цели, а британское руководство последовательно наращивает поддержку Украины.

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