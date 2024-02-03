Мутация, вызванная вирусом: ученые раскрыли тайну развития эмбрионов человека

Ученые из Испанского национального центра онкологических исследований (CNIO) обнаружили, что вирус, который интегрировался в ДНК человека сотни миллионов лет назад, играет важную роль в развитии эмбрионов.
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