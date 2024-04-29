С 1 июня 2024 года авиакомпания Red Wings возобновляет прямые рейсы между Самарой и Минском. По словам представителей компании, это позволит жителям Самарской области летом проводить отпуск в соседнем государстве, знакомиться с местными достопримечательностями или поправить здоровье в многочисленных белорусских санаториях.
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