Мэр Москвы: Столичные школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Школьники из Москвы стали победителями всероссийского конкурса Девятнадцать школьников из Москвы стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», организованного объединением «Движение первых».
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