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Миронов перешел в «Спартак». Игрок провел 644 матча за «Динамо»

29-летний защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры.

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