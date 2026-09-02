Забайкальская железная дорога открыла движение на перегоне Кручина

3 сентября 2026 года на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае открыто движение по одному из путей после обвала скалы.
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