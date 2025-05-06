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Reuters: Верховный суд США одобрил запрет на прием трансгендеров* в армию

Reuters: Верховный суд США одобрил запрет на прием трансгендеров* в армию

www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Beil Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации американского лидера Дональда Трампа ввести запрет на службу трансгендеров* в армии, сообщает агентство Reuters.

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