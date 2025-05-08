Великие тени ис...
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Великие тени истории

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Как генерала-душку обидели

Как генерала-душку обидели

АиФ сообщает: Сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны воевал на стороне нацистской Германии.

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