Как генерала-душку обидели

АиФ сообщает: Сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны воевал на стороне нацистской Германии.
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