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Царьград

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Яна Чурикова призналась в панике из-за менопаузы в Instagram

Яна Чурикова призналась в панике из-за менопаузы в Instagram

Телеведущая Яна Чурикова призналась, что испытала панику при первых признаках пременопаузы. Она поделилась опытом в Instagram и дала советы о менопаузе.

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