Ви из BTS стал к-поп исполнителем, попадавшим в чарты Billboard большее количество раз

Сольная карьера Ви (V) из BTS бьёт ключом. Несмотря на то, что сейчас айдол проходит обязательную военную службу, его представители продолжают делиться новинками, безусловно радуя поклонников по всему миру.
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