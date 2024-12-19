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  • Стэйси
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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Ви из BTS стал к-поп исполнителем, попадавшим в чарты Billboard большее количество раз

Ви из BTS стал к-поп исполнителем, попадавшим в чарты Billboard большее количество раз

Сольная карьера Ви (V) из BTS бьёт ключом. Несмотря на то, что сейчас айдол проходит обязательную военную службу, его представители продолжают делиться новинками, безусловно радуя поклонников по всему миру.

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