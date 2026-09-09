Тиафу отыгрался у Микельсена с 0:2 по сетам, подачи на матч и брейка в пятом сете и третий раз вышел в 1/2 US Open

Фрэнсис Тиафу обыграл Алекса Микельсена в четвертьфинале US Open – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(10-6). Микельсен подавал на матч в третьей партии и вел с брейком в пятой.
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