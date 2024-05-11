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Полковник СБУ раскрыл, как ВС России лишили ВСУ главного оружия на поле боя

Полковник СБУ раскрыл, как ВС России лишили ВСУ главного оружия на поле боя

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Используемые российскими военными «танки-мангалы» неуязвимы для беспилотников Вооруженных сил Украины на поле боя, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

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