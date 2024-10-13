Бойцы группировки «Центр» сорвали эвакуацию украинских боевиков на красноармейском направлении. Операторы дронов батальона «Тигры» «Черных барсов» точным сбросом увеличили количество трёхсотых ВСУшников до пяти, наказав боевиков 151-й омбр ВСУ за безграмотную организацию эвакуации раненых.
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