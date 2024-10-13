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Русская весна

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Бойцы группировки «Центр» сорвали эвакуацию украинских боевиков на красноармейском направлении (ВИДЕО)

Бойцы группировки «Центр» сорвали эвакуацию украинских боевиков на красноармейском направлении (ВИДЕО)

Бойцы группировки «Центр» сорвали эвакуацию украинских боевиков на красноармейском направлении. Операторы дронов батальона «Тигры» «Черных барсов» точным сбросом увеличили количество трёхсотых ВСУшников до пяти, наказав боевиков 151-й омбр ВСУ за безграмотную организацию эвакуации раненых.

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