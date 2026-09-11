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За рулем

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Шипы или липучка: ошибка, которая зимой может стоить слишком дорого

Шипы или липучка: ошибка, которая зимой может стоить слишком дорого

С приходом первых заморозков тысячи российских водителей снова оказываются перед необходимостью срочно менять резину – и снова наступают на одни и те же грабли.

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