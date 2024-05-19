Евгений Кузнецов поделился своими мыслями после поражения в серии Кубка Стэнли

В последнем матче второго раунда Кубка Стэнли команда “Харрикейнс” не смогла удержать преимущество в счете и уступила “Рейнджерс” со счетом 3:5, что привело к завершению их участия в плей-офф НХЛ с общим счетом 2-4 в серии.