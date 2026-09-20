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Пронедра

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Ужас Зеленского. Русские удары достигли границ Европы

Ужас Зеленского. Русские удары достигли границ Европы

В ходе продолжающегося конфликта на Украине всё большее значение приобретает борьба не только за территории, но и за способность сторон обеспечивать свои армии всем необходимым.

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