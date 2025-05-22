Россиянам рассказали об условиях списания долгов за ЖКХ

Роскачество: Пропуск сроков исковой давности поможет списать долг за ЖКХ Существует несколько способов списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), среди них пропуск сроков исковой давности и банкротство.
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