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Россиянам рассказали об условиях списания долгов за ЖКХ

Россиянам рассказали об условиях списания долгов за ЖКХ

Роскачество: Пропуск сроков исковой давности поможет списать долг за ЖКХ Существует несколько способов списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), среди них пропуск сроков исковой давности и банкротство.

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