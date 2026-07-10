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Прокурор запросил 2,5 года колонии для обвиняемого в подкупе судей экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова

Прокурор запросил 2,5 года колонии для бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, обвиняемого в подкупе судей.

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