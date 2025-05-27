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Россия запросила заседание в СБ ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию

Россия запросила заседание в СБ ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию

Москва запросила заседание в Совбезе ООН из-за попыток ряда европейских стран помешать урегулированию украинского конфликта, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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