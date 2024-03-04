Россия получила гарантии от важного союзника

Россия и Казахстан нашли возможности экономического роста и способы избежать западные санкции. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов при этом продолжит следовать договоренностям, которые ранее достигли лидеры двух стран.
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