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«Спартак» о том, что «Рубин» мог обратиться в комитет по этике: «Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Конов. Он заставляет своих сотрудников звонить в РФС»

Дмитрий Зеленов прокомментировал пикировку с «Рубином». Руководитель пресс-службы «Спартака» высказался после матча РПЛ против казанского клуба (1:1).

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